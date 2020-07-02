شكرا لقرائتكم خبر عن النفط لا يزال عالق – تحليل - 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النفط محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالمقاومة 40.41 والدعم الذي يرتفع الآن إلى 38.35، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائمة إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الاتجاه التالي بشكل أوضح.
نشير إلى أن اختراق المقاومة سيحفّز السعر على مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليتجه نحو تحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 43.05، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 36.10 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.35 والمقاومة 41.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
كانت هذه تفاصيل خبر النفط لا يزال عالق – تحليل - 02-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.