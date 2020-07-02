شكرا لقرائتكم خبر عن النفط لا يزال عالق – تحليل - 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النفط محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالمقاومة 40.41 والدعم الذي يرتفع الآن إلى 38.35، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائمة إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الاتجاه التالي بشكل أوضح.

نشير إلى أن اختراق المقاومة سيحفّز السعر على مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليتجه نحو تحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 43.05، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 36.10 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.35 والمقاومة 41.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي