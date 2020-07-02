شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة مقاومة قوية عند مستوى 18.38، مما أجبر السعر على الارتداد هبوطاً ليختبر المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل أرضية دعم لحظية جيدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تمكّن من التخلص من عزمه السلبي ليظهر تشبعاً في البيع الآن، بانتظار تحفيز السعر على الارتفاع من جديد.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة على المدى اللحظي والقصير، واختراق 18.38 سيدفع السعر إلى 18.93 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 17.70 سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مناطق 16.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.75 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد