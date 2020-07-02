شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم – تحليل - 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، حيث يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم جيد للسعر ليحمي استمرارية التداول داخل هذه القناة، بالتزامن مع اكتساب مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد خلال الجلسات القادمة.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح السيناريو الإيجابي على المدى اللحظي والقصير، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1800.00 ثم 1850.00، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1765.00 والأهم فوق 1745.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد