شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستهدف إنتاج 10 ملايين كمامة يومياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، إن إنتاج المملكة من الكمامات تضاعف 5 مرات خلال أزمة كورونا.

وأوضح الوزير أن إنتاج السعودية من الكمامات وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليون كمامة يومياً، وذكر أن الحجم المستهدف من الإنتاج يصل إلى 10 ملايين كمامة يومياً، بحسب قناة العربية.

ويجري العمل في وزارة الصناعة السعودية على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، للتوسع في قطاعات إنتاجية مهمة برزت الحاجة على نطاق عالمي لها خلال فترة جائحة كورونا.

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ومن بين القطاعات التي ستحصل على الاهتمام والتركيز في المرحلتين الحالية والمقبلة، قطاعات المصانع المتعلقة بالأغذية والأدوية التي استفادت من حزم الدعم، كما شهدت منتجات هذه المصانع طلباً متزايداً خلال فترة الجائحة على مستوى إقليمي وعالمي.

ومؤخرا، ولتحفيز القطاع الصناعي بالمملكة وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.

ومن شأن النظام المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.