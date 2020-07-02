شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: 3 شروط للحصول على حقن الروماتويد لمرضى كورونا فى منع الجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدواء المعالج لمرضى الروماتويد والذى ثبت فعاليته لمرضى كورونا تحت مسمى تكليزيماب والذى ساهم فى الحد من حدوث جلطات تؤدى للوفاة تم توفيره فى 23 صيدلية على مستوى القاهرة الكبرى والتى تتبع الشركة المصرية للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أن الشركة وضعت ضوابط لتوفيره لمنع دخوله السوق السوداء وعدم وصوله للمرضى ومن أهم هذه الشروط :

1 روشتة الطبيب.

2 تقرير طبى .

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3 بطاقة الرقم القومى للمريض .

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الدواء عبارة عن حقن كان يتم إنتاجها بواقع 100 عبوة شهريا، إلا أنه تم ضخ كميات إضافية لسد احتياجات مرضى كورونا بعد ثبوت فعاليته فى منع تكون الجلطات فى الجسم، وهو دواء بيولوجى بدأ استخدامة فى علاج مصابى كورونا حول العالم ثم تم تجربته فى مصر وأثبت نتائج جيدة ووجهت وزارة الصحة بزيادة انتاجة وطرحه فى السوق المحلى بشروط وصوله إلى المستحقين.

وتابع، عوف أن أبرز الصيدليات التابعة للشركة المصرية للأدوية هى صيدلية الإسعاف بوسط البلد، وصيدلية سيدى جابر بميدان الجامع مصر الجديدة، بالإضافة إلى صيدلية الشكاوى أمام معهد ناصر، وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء وهيئة الشراء الموحد بالإضافة إلى هيئة الدواء قاموا بمجهودات عظيمة فى متابعة كافة نواقص الأدوية والقدرة على توفيرها خلال المرحلة الحالية لوصول الأدوية لكافة المصابين والقضاء على فيروس كورونا.