شكرا لقرائتكم خبر عن "جنيه ونص" كلمة السر فى أسعار الخضراوات بسوق العبور.. تعرف على القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق الخضروات المصرى استقرارا فى الأسعار بعد أن أعلنت الدولة رفع الحظر وبدء العمل مرة أخرى فى المطاعم والفنادق وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الخضروات مع بداية الأسبوع الجارى، ولكن هذا لم ينعكس على الأسعار بل شهدت بعض الأصناف انخفاضا وذلك بفضل زيادة الإنتاج .

ورصد الخليج 365 عددا من أصناف الخضروات التى يبدأ سعرها من 1.5 جنيها للكيلو فى سوق العبور للجملة، حيث سجلت الطماطم 1.5 – 3 جنيهات للكيلو، ونفس الأمر بالنسبة للخيار البلدى والخيار الصوب، فيما سجلت البطاطس 1.5 – 4 جنيهات، كما تراوح البصل بين 1.5 – 3.5 جنيها، ونفس السعر بالنسبة للجزر والكوسة والباذنجان البلدى والباذنجان الرومى فيما سجلت الملوخية 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو والبنجر 1.5 – 4 جنيهات .

ومن جانبه قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن القطاع أثبت خلال الأعوام الماضية أنه من أفضل القطاعات إنتاجية، وهو أقرب القطاعات التى يشعر بها المواطن من حيث توافرها أو أسعارها، وعلى المستوى الرسمى فيعد قطاع الخضروات والفاكهة من أكثر القطاعات تصديرا ولذلك نجد الكثير من الأصناف التى تغزو الأسواق العالمية .

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وأشار النجيب فى تصريحات لـ" الخليج 365 " إلى أن سياسات الدولة التى انتهجتها منذ ما يقرب من 6 أعوام من أجل الإصلاح الزراع وزيادة الإنتاجية الزراعية ساهمت بشكل كبير فى توفير كميات كبيرة من المعروض أدت إلى تراجع الأسعار بصورة ملفتة للجميع، موضحا أن مؤشرات التضخم دائما ما تشير إلى أن الخضروات والفاكهة هما أكثر الأصناف مشاركة فى انخفاض معدلات التضخم وهو ما رصده جهاز التعبئة والاحصاء .

وأكد النجيب أن أسعار السوق هذا العام لم نراها من التسعينات فى القرن الماضى فى جميع الأصناف، موضحا أن أسعار الخضروات شهدت انخفاضا يتراوح بين 20 – 30 % عن العام الماضى والفاكهة 30 – 40 % عن بداية موسم الصيف .

والجدير بالذكر أن تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أكد ارتفاع صادرات 4 أنواع خضر لـ 22 ألف طن، حيث احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع فى الصادرات بإجمالى 15 ألف و58 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 2618 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادى عشر بإجمالى 2068 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثانى عشر بإجمالى 789 طنا.