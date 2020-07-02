شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على مكاسب بنحو 1% وسط الآمال بلقاح لفيروس كورونا المستجد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع وثاني جلسات شهر تموز/يوليو والنصف الثاني من هذا العام على اللون الأخضر مدعومة بالتفاؤل حول دراسة على القاح محتمل لفيروس كورونا تم تطويره من قبل شركة فايزر وشركة بيو-أن-تيك والتي أظهرت أن الدواء خلق أجساماً مضادة محايدة، مع العلم، أن النتائج التي تم نشرها على الإنترنت لم يتم بعد مراجعتها من قبل مجلة طبية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 8.03 مليار دولار استرالي مقابل 7.83 مليار دولار استرالي في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى ما قيمته 9.00 مليار دولار استرالي، وذلك مع تقلص تراجع قراءة مؤشر الصادرات إلى 4.0% مقابل 11.3% في نيسان/أبريل وتقلص تراجع قراءة الواردات إلي 6.0% مقابل 9.8%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.60% ليربح 9.21 نقطة ويصل إلى المستوى 1,547.82، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.36% ليربح هو الأخر 80.09 نقطة ويصل إلى المستوى 22,201.82.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.17% ليربح 49.71 نقطة ويصل إلى المستوى 4,297.49، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.16% ليربح هو لأخر 35.12 نقطة ويصل إلى المستوى 3,061.10.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ 1.32% ليربح 321.23 نقطة ويصل إلى المستوى 24,748.42، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.83% ليربح هو الأخر 17.39 نقطة ويصل إلى المستوى 2,124.09.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.89% ليربح 100.65 نقطة ويصل إلى المستوى 11,450.91، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.34% ليربح هو الأخر 79.80 نقطة ويصل إلى المستوى 6,014.20.