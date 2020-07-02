شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: تنفيذ مرافق عامة بعدد من المحافظات بـ630.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس نشأت مرسى، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للمقاولات العامة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة بصدد تنفيذ مشروعات مرافق بقيمة 630.8 مليون جنيه العام المالى الجارى الذى بدأ اليوم.

أضاف نشأت مرسى لـ"الخليج 365" أن المشروعات التى سيتم تنفيذها فى عدد من المحافظات؛ تشمل مشروعات مرافق ومشروعات عقارية، ومنها مشروع الصرف الصحى لقريتى منشاة مسجد الخضر، وأبو العينين مركز الباجور محافظة المنوفية وقرية بهواش مركز منوف .

وأضاف أنه سيتم أيضا تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقريتى أم حكيم والريدان مركز شبراخيت وقرية زهور الأمراء مركز الدلنجات بالبحيرة.

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كما سيتم تنفيذ أعمال الصرف الصحى لقريتى اليوسفية والصلاحات مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية مناطق مبارك ودنديط وكفر الصلاحات، ومشروع الصرف الصحى لقريتى كفر طرنة وكفر سبطاس مركز طنطا محافظة الدقهلية.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى لعدد كبير من القرى المصرية، تخدم ملايين المواطنين، فى إطار مشروعات الشركة التى يتم تنفيذها وفق الجدول الزمنى المحدد لها ووفقا لتوجيهات المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير .

وحول انتظام العاملين بالشركة أوضح أن الشركة تطبق قرار وزير قطاع الأعمال العام الصادر مؤخرا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة حفاظا على حياة العاملين .