أجيليتي (AGLTY) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 02-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 728 فلس، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 750 فلس، مصحوبا باستمرار تراجع كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 600 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 770 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 720.0 بينما مستوى المقاومة هو 736.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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