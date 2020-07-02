شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 606 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 630 فلس، كما نلاحظ انزلاق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 550 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 602.0 بينما مستوى المقاومة هو 611.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط