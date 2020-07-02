شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 401 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 405 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 355 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 415 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 397.0 بينما مستوى المقاومة هو 403.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط