شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 29 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 26٫50 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.1 بينما مستوى المقاومة هو 29.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط