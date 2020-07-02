شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 172 فلس، وهوما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل تراجعه خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 152 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 175 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 162 بينما مستوى المقاومة هو 166 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط