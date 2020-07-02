شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 183 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 175 فلس كمستوى أول ثم 165 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 197 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 181.3 بينما مستوى المقاومة هو 186.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط