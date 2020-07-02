شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يواصل أدائه السلبي -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 2٫70 ريال، ليخترق بذلك مستوى الدعم السابق عند 2٫75 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 2٫55 ريال كمستوى أول ثم 2٫30 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫80 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.63 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.77 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يواصل أدائه السلبي -تحليل صباحي- 02-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.