شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يواصل أدائه السلبي -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 2٫70 ريال، ليخترق بذلك مستوى الدعم السابق عند 2٫75 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 2٫55 ريال كمستوى أول ثم 2٫30 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.63 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.77 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط