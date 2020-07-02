شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 1٫85 ريال، لينزلق بذلك اسفل مستوى مقاومته السابق عند 1٫90 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1٫78 ثم 1٫70 ريال ، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫95 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.81 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.87 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط