شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يسجل أعلى مستوى في تاريخه -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة ارتفاعه كما توقعنا في تقريرنا الأخير منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1٫296 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 1٫27 ريال، مما يشير الى ان السهم يتجه حاليا لمستوى مقاومته التالي عند 1٫40 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫25 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.27 وبين مستوى المقاومة هو 1.35 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد