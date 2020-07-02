شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 0٫658 ريال، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 0٫633 ريال،منخفضا بالمقارنة بإغلاقه السابق، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 0٫57 ريال كمستوى أول ثم 0٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫68ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.61 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.65 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط