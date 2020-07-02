«إي دي إم آي» تفتتح مكتباً للمبيعات في دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة «إي دي إم آي ليميتد»، وهي شركة عالمية في مجال حلول العدّادات الذكية، مقرها سنغافورة عن افتتاح مكتبها الجديد في دبي، الذي يهدف إلى تعزيز وجود الشركة الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، والمناطق المجاورة.
وسيعمل مكتب الشركة في دبي كمركز لأنشطة مبيعات الشركة في الشرق الأوسط، ومناطق أوروبا الشرقية، وإفريقيا، ما يدعم النمو المستمر لـ«إي دي إم آي ليميتد»، مع زيادة قدرة الشركة على خدمة العملاء الجدد، والحاليين في هذه المناطق.
وقال هاو نيو سنج، الرئيس التنفيذي للشركة: اتخذت «إي دي إم آي ليميتد» قراراً استراتيجياً للاستثمار في توسيع أعمالها في هذه السوق المتنامية. فموقع دبي في المنطقة رئيسي واستراتيجي يجعلها تتمتع بسهولة التنقل والتواصل والاتصالات ليس مع دول منطقة الشرق الأوسط فقط، وإنّما أيضاً مع إفريقيا، وحتى أوروبا الشرقية، ما يمكّننا من الاستجابة لاحتياجات الأسواق الإقليمية بكفاءة أوسع وفاعلية أكبر.
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