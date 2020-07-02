مايكروسوفت تعتزم تدريب 25 مليون شخص على المهارات الرقمية الجديدة

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أعلنت مايكروسوفت عن مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى تعزيز المهارات، من خلال مساعدة 25 مليون شخص حول العالم، على اكتساب مزيد من المهارات الرقمية بحلول نهاية العام.

ويأتي الإعلان استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يعد توسيع نطاق الوصول إلى المهارات الرقمية خلال هذه الفترة، بمثابة خطوة مهمة تجاه تسريع عملية التعافي من الأزمة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا لفقدان وظائفهم نتيجة لهذه الأزمة.

جدير بالذكر أن تفاصيل المبادرة متاحة في الصفحة الخاصة بمدونة مايكروسوفت الرسمية، وتتضمن شرح خطوات بسيطة لتقديم المساعدة الفورية لأولئك الذين يتطلعون إلى رفع مستوى مهاراتهم الرقمية، والحصول على فرص وظيفية، وذلك سيتم عن طريق الجمع بين المصادر الحالية والجديدة من LinkedIn وGitHub، ومايكروسوفت والتي تشمل:

استخدام البيانات لتحديد الوظائف المطلوبة والمهارات التي تتناسب مع كل وظيفة، والوصول المجاني إلى قوائم دليل التعلّم، والمحتوى المناسب لتمكين من يتطلعون لتطوير مهاراتهم، ورفع مستوى معارفهم المهنية للوظائف المطلوبة، وإتاحة شهادات منخفضة التكلفة، وأدوات مجانية تعزز فرص البحث عن عمل، والتي من شأنها مساعدة الأشخاص الذين يطورون مهاراتهم من أجل الحصول على وظائف جديدة.

وستقوم هذه المبادرة التكنولوجية الشاملة بناء على البيانات والتقنيات الرقمية، بدءاً بالبيانات التي تتمحور حول الوظائف والمهارات المستخرجة من الرسم البياني الاقتصادي لدى LinkedIn، ليوفر وصولاً مجانياً للمحتوى التعليمي في LinkedIn Learning وMicrosoft Learn، وGitHub Learning Lab، إلى جانب شهادات من مايكروسوفت وأدوات البحث الوظيفية من LinkedIn، كما يمكن الوصول إلى جميع هذه المصادر من خلال موقع «opportunity.linkedin.com»، وستكون متاحة على نطاق واسع عبر الإنترنت بأربع لغات تتضمن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.

وعلاوة على ذلك، تدعم مايكروسوفت هذه الجهود من خلال تقديم 20 مليون دولار من المنح النقدية، بُغية مساعدة المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم، لتقديم المساعدة لأكثر الناس حاجة لتلك المعونات، مع العلم سيتم تقديم ربع من المبلغ الإجمالي، أو 5 ملايين دولار أمريكي على شكل منح نقدية للمنظمات المجتمعية غير الربحية، التي تخدم مختلف أطياف المجتمع في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل تتعهد الشركة أيضاً بتوفير بيانات وتحليلات أقوى، بما في ذلك بيانات منLinkedIn Economic Graph، المتاحة للحكومات في جميع أنحاء العالم لمساعدتهم على تقييم الاحتياجات الاقتصادية محلياً بشكل أفضل.

وإضافة إلى ذلك، ستدعو مايكروسوفت إلى دعم ابتكارات السياسة العامة على النحو الذي تضمن به تقديم المهارات المطلوبة في ظل الاقتصاد المتغير.

كما أعلنت مايكروسوفت أنها ستصمم تطبيقاً جديداً في Microsoft Teams لمساعدة أصحاب العمل على رفع مستوى مهارات الموظفين الجدد والحاليين، خصوصاً بعد عودة الناس إلى أعمالهم، مع ما يضيفه الاقتصاد من وظائف جديدة.

وبهذا الصدد أعرب ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت قائلاً: «تعتبر أزمة فيروس كورونا المستجد أحدث مشكلة تهدد الصحة العامة والاقتصاد، ولكن مع تعافي العالم حالياً من هذه المحنة بشكل تدريجي، نحتاج العمل على ضمان دعم ودفع الجميع دون استثناء، كما سنقوم اليوم بجمع المصادر من مايكروسوفت وLinkedIn وGitHub، بهدف إعادة تطوير طريقة اكتساب مهارات جديدة لدى الناس، ومساعدة 25 مليون شخص يواجهون البطالة بسبب فيروس كورونا المستجد على الاستعداد للوظائف المستقبلية».

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث: «إن وطأة الركود الاقتصادي الحالي يجب أن تقع على عاتق أولئك القادرين على تحمل الخسائر أكثر من غيرهم».

وترتفع معدلات البطالة إلى حد كبير بين مختلف الأشخاص والنساء، وكذلك الموظفين الصغار والأشخاص من ذوي الإعاقة، وبين جُموع الأفراد الذين لم يحظوا بالتعليم الكافي. هدفنا هو الجمع بين أفضل ما نقدمه من تكنولوجيا وبين أقوى الشراكات مع الحكومات والمنظمات غير الربحية، بهدف مساعدة الناس على تطوير المهارات التي تؤهلهم للحصول على وظائف جديدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـLinkedIn رايان روسلانسكي، أن مهمة الشركة تتمثل في خلق فرصة لكل فرد من أفراد القوى العاملة على مستوى العالم. وأوضح أنهم ـ كجزء من منظومة شركاء مايكروسوفت ـ قادرون بشكل فريد على مساعدة الباحثين عن عمل حول العالم، وبالأخص أولئك الذين تضرروا خلال جائحة كورونا المستجد، وكذلك إكسابهم المهارات اللازمة، ومساعدتهم في العثور على الوظائف التي يستحقونها.

وأعرب عن فخره بتقديم الشركة للبيانات اللازمة المتعلقة بوظائف ومهارات المستقبل، والتي ستساعد على تشكيل النمط الصحيح في التعلم، وستمكن 25 مليون باحث عن عمل، من إيجاد فرصهم.