شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع العاشر من رمضان تجتمع لوضع ترتيبات عودة العمالة بكامل طاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن مجلس الأمناء مدينة العاشر يعقد حاليا اجتماعا من أجل وضع الترتيبات اللازمة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء قبل أيام رفع الحظر المفروض على حركة المواطنين.

وأكد صبحى نصر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع يناقش الترتيبات المطلوبة من المصانع لعودة العمالة بشكل كامل، وكيفية التمسك بالإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل عدم تعرض العمالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف صبحى نصر، أن عودة المصانع للعمل مرة أخرى بكامل أعداد العمالة، سيساعد على عودة الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى طبيعتها بشكل تدريجي، وأيضا تحريك عجلة الإنتاج فى القطاعات التى عانت بشكل متفاوت فى الفترة الماضية، باستثناء القطاع الطبى والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي.

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وافتتحت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الأحد المقبل مبنى استقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمنطقة، وهو مكون من 3 طوابق، ويحتوى على معمل للتحاليل وآخر منفصل للأشعة بالإضافة إلى سكن مجهز للإعاشة للأطباء والممرضين للعمل على مدار 24 ساعة، علما بأن المبنى مجهز وتم تسليمه لوزارة الصحة والتى تولت مسؤولية توفير الأطقم الطبية، بينما تولت جمعية المستثمرين مهمة توفير كافة المعدات والأجهزة الطبية وسبل الوقاية بقيمة مليونى جنيه عن طريق تبرعات المستثمرين.

وبدأت المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان استقبال العمالة بشكل تدريجى بدءا من الأحد الماضي، بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء بالضوابط الجديدة لتطبيق الحظر المفروض لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.