شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الآلات: ارتفاع الطلب على خطوط الإنتاج المحلية للمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد المنشاوي، رئيس شعبة الآلات والمعدات، بغرفة الصناعات الهندسية، أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا من جانب أصحاب المصانع على طلب تصنيع خطوط إنتاج محلية خاصة بالمستلزمات الطبية، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد الشناوى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه من الصعب تحديد حجم نسبة الزيادة قياسا بالفترات السابقة على ظهور فيروس كورونا، ولكن من المؤكد أن الطلب يفوق المعروض بشكل كبير، سواء لتصنيع الكمامات أو القفازات أو التنفس الصناعي، ولكن العقبة تكمن فى عدم كفاية المواد الخام اللازمة للتصنيع.

وأوضح المنشاوي، أن عددا كبيرا من المصنعين يبحثون عن المواد الخام فى الأسواق الخارجية، وخاصة فى ألمانيا وإيطاليا أو حتى الصين، ولكن الأزمة التى تواجه المصنعين الآن هى عدم توافر المواد الخام المستوردة بشكل يكفى حجم الطلب عليها محليا، مشيرا إلى أن حجم الطلب على هذه المنتجات أكثر من المتوقع.

وقدر المنشاوي، إجمالى حجم استثمارات القطاع بنحو مليار جنيه حتى الآن، وأعتبر أن نسبة تعميق المكون المحلى بالقطاع ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية لتصل إلى نحو 90% فى معظم المعدات والآلات، ونحو 50% فى بعضها الآخر خلال عام 2018، مقارنة بنحو 60% و30% خلال الثلاث أعوام الماضية، ويوفر قطاع الآلات والمعدات نحو 32 ألف فرصة عمل ضمن الكيانات الرسمية، بينما يضم القطاع غير الرسمى ضعف هذه الأعداد.