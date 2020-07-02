شكرا لقرائتكم خبر عن وضع الجهد على محطة محولات شركة أسيوط لتكرير البترول بتكلفة 550 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أسيوط لتكرير البترول عن وضع الجهد على محطة محولات الشركة بجهد 11/11/220 كيلو فولت بإجمالى قدره 125 ميجا فولت أمبير وبتكلفة 550 مليون جنيه مصرى، والتى تعتبر مصدر الطاقة لكل من مشروعى مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أنوبك.

وأكدت الشركة، في بيان لها، استمرارها بالتعاون مع شركائها (الشركة المصرية لنقل الكهرباء - شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء - شركة إنبى - الشركة المصرية الصينية لكابلات الجهد الفائق - شركة جنرال إليكتريك العالمية) فى تحدى جائحة كورونا، وتأكيد حرص الجميع فى قطاعى البترول والكهرباء على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنجاز المشروعات القومية فى الوقت المحدد لها.

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يذكر أن مشروع وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول يهدف إلى إنتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الأوكتان لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.