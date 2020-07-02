شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دول تشارك بمعرض دولى للأغذية ولقاءات ثنائية لزيادة الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك عدد كبير من شركات الأغذية من 10 دول من بينها مصر والولايات المتحدة، وايطاليا واليابان وجنوب أفريقيا والتشيك، بمعرضFood Show Africaوالذى سيقام خلال الفترة من 20 – 24 يوليو 2020 وذلك من خلال منصة العرض الإلكترونية على نظام Virtual Exhibition، وذلك نظراً للظروف التي يمر بها العالم جراء وباء Covid – 19 .

المعرض سيشهد مشاركة عدد كبير من الزائرين من كافة انحاء العالم بشكل عام ومن شرق أفريقيا بشكل خاص لسهولة الدخول الى الموقع الالكترونى، على أن تعرض الشركات منتجاتها من خلال فيديو وصور، بهدف عقد صفقات تصديرية خلال مدة المعرض، على أن يتم تنظيم لقاءات ثنائية B2B بين العارضين المصريين والزوار والشركات الأجانب.

ويشهد المعرض عقد ورش عمل عن قطاع الصناعات الغذائية، بمشاركة اتحاد مصدري اللحوم بالولايات المتحده الامريكيه USMEF وزارة الزراعة الكينية ، وزارة الصناعة والتجاره وتطوير المشروعات بكينيا ، جمعيه المستوردين وصغار التجار بكينيا ، هيئة الزراعة والاغذيه بكينيا ، مجلس الحبوب بشرق افريقيا، مجلس منتجات الالبان بكينيا، وعدد كبير من الزائرين من كافة انحاء العالم بشكل عام ومن شرق أفريقيا بشكل خاص لسهولة الدخول الى الموقع الالكترونى.

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وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعةـ أعلنت أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجارى حيث بلغت 18 مليارا و 797 مليون دولار مقابل 24 مليارا و 580 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى محققة نسبة تراجع 24% .

وقالت الوزيرة إن هذه المؤشرات تأتى نتيجة لحزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى أثر سلباً على حركة التجارة الدولية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن المبادرات التى أقرتها الدولة للقطاع الصناعى أسهمت فى استمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية بل وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع .

وأوضحت جامع أن الصادرات المصرية شهدت أيضاً تراجعاً طفيفاً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ، مشيرةً إلى أن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات قد أسهم فى تراجع العجز فى الميزان التجارى لمصر بقيمة بلغت 5 مليارات و 570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن الفترة نفسها من العام الماضى وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى زيادة الاعتماد على المنتج الوطني وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.