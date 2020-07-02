شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الأخير ليغلق عند مستوى 5566 نقطة، في ظل استمرار الأداء السلبي على المؤشرات الفنية، حيث اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تصل الى 5300 نقطة كمستوى أول ثم 4800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,502 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,603 نقطة