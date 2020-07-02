شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 9087 نقطة،ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 9100 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 8700 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,051 وبين مستوى المقاومة هو 9,184 نقطة