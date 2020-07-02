شكرا لقرائتكم خبر عن 90 رخصة أعمال جديدة مطلع كل نهار في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بنمو 13% في الأشهر الستة الماضية

دبي تعـزز تنافسـيتها بـ 16705 رخـص تجـارية جـديـدة

دبي: ملحم الزبيدي

أظهرت بيانات «خارطة دبي للأعمال» الصادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، إصدار 16705 رخص جديدة خلال النصف الأول 2020 بنمو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، الأمر الذي يؤكد على استمرارية تنافسية الإمارة وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام.

وانعكست قرارات حكومة دبي المرتبطة بدفع عجلة النشاط الاقتصادي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية وتدابير مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) بشكل إيجابي وواضح على مستوى تفاؤل وثقة العاملين في قطاعات الأعمال المختلفة بمستقبل الإمارة في المرحلة المقبلة.

وأشارت بيانات «خارطة دبي للأعمال»، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد المستثمرين الجدد وصل إلى 21753 مستثمراً خلال النصف الأول 2020، بينما بلغ عدد الذين أضافوا رخصاً جديدة في مختلف النشاطات الاقتصادية في الإمارة 17254 مستثمراً.

وأشارت بيانات «اقتصادية دبي» إلى التميز في تنوع الرخص التجارية الجديدة حسب النشاط، حيث احتلت المهنية منها المركز الأول من حيث العدد بواقع 11493 رخصة تعادل ما نسبته 69% من الإجمالي، تلتها التجارية ثانية ب5057 رخصة (30%)، ثم السياحية ب151 رخصة (0.9%)، وأخيراً الصناعية ب67 رخصة (0.4%).

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال النصف الأول من 2020 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث تقدمت منطقة «ديرة» إلى المركز الأول ب8816 رخصة بنمو 23.5% على حساب «بر دبي» التي تراجعت إلى المركز الثاني ب7828 رخصة وبنمو 3%، ثم «دبي الجديدة» ثالثة ب110 رخص، وأخيراً حتا ب16 رخصة.

ويواصل اقتصاد دبي، على الرغم من الأزمات والتحديات الراهنة التي طرأت على الاقتصاد العالمي نتيجة لتداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، الاستمرار بخطى ثابتة للحفاظ على مكتسباته الماضية وتحديد آفاق الفرص المستقبلية لما بعد هذه المرحلة مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة، ساهمت في الحفاظ على مكانة الإمارة وموقعها الاقتصادي بين المدن العالمية وعلى مؤشر ثقة المستثمرين والشركات؛ مثل عامل البنية التحتية والخدمية وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال.



أكثر الشركات لا تزال تعمل فيها منذ التأسيس

منطقة نايف.. من 49 رخصة في 1963 إلى 12 ألفاً اليوم







دبي: ”الخليج 365”

يعتبر سوق نايف من أقدم الأسواق في دبي، فهو يحتوي على العديد من المتاجر التي تقدّر بنحو مئة متجر، وتحتوي المتاجر على جميع أنواع الأقمشة، والبضائع والمنتجات الجلدية، وكلّ ما يتعلّق بالتكنولوجيا والإلكترونيات، وجميع أنواع الهدايا التذكارية، وغيرها الكثير من البضائع المتنوعة.و أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، أن منطقة «نايف» تحتضن 12,478 رخصة فاعلة، ويستحوذ النشاط التجاري على النسبة الأكبر منها، حيث يبلغ عدد الرخص المصنفة ضمن الفئة التجارية 10,702 رخصة بنسبة 86% من إجمالي الرخص، تليها الرخص المهنية بواقع 1,578 رخصة، ثم السياحية والصناعية.

ووفقاً للتقرير، لا تزال أكثر الشركات تعمل في منطقة «نايف» منذ عام 1963، أي ما يقارب 57 عاماً من إصدار الرخصة. وأشار التقرير أنه تم إصدار 49 رخصة خلال عام 1963 فقط، وما زالت الشركات تعمل حتى الآن في أنشطة مختلفة أبرزها المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، تجارة المواد الغذائية والمشروبات، تجارة شرائح الهاتف الإلكترونية، تجارة عامة، تجارة الأدوات والأواني المنزلية.

يضاف إلى ذلك تجارة التحف الفنية، تجارة الساعات وقطع غيارها، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة الملابس الجاهزة، تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، أعمال الأصباغ والدهانات؛ وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط.



653 ألفاً الإجمالي بنهاية النصف الأول

4000 شـركة جـديـدة في الإمـارات خـلال يونيـو







دبي: فاروق فياض

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ارتفع عدد الشركات ومؤسسات الأعمال المسجلة في الإمارات إلى حوالي 653 ألف شركة مع نهاية شهر يونيو/حزيران 2020 بنمو طفيف 0.6% عن عدد الشركات المسجلة بنهاية مايو/ أيار الفائت، وتمثل زيادة بمقدار 4000 شركة في شهر واحد فقط، وهو مؤشر قوي على نشاط وممارسة بيئة الأعمال في دولة الإمارات رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي جائحة «كوفيد- 19»

وبحسب بيانات السجل الاقتصادي الوطني الذي تصدره وزارة الاقتصاد؛ فقد استأثرت المؤسسات الفردية بحصة 42% وبعدد «274 ألف شركة» من إجمالي عدد الشركات المرخصة حتى نهاية النصف الأول 2020، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة 40% بواقع «260 ألف شركة»، وفروع الشركات المحلية 2% «13 ألف شركة» وشركات الشخص الواحد 2% بواقع «12 ألف شركة»، وشركات التوصية البسيطة 0.5% بواقع «3031 شركة»، والجمعيات التعاونية بواقع 116، الأعمال المهنية بواقع 2387 شركة، شركات التضامن 1070 شركة، شركات المساهمة العامة 206 شركات، الشركات المساهمة الخاصة بواقع 841 شركة، فروع لشركات خليجية بواقع 828شركة، فروع شركات من إمارة أخرى بواقع 2848 شركة، وفروع منشآت أجنبية بواقع 2267 شركة، ومؤسسات المناطق الحرة بواقع 125 مؤسسة.

وجاءت إمارة دبي أكثر الإمارات جاذبية لتأسيس شركات ومؤسسات جديدة حتى نهاية النصف الأول الماضي وبحصة 43% من إجمالي عدد الشركات تمثل 280 ألف شركة، تليها إمارة أبوظبي 22.3% بعدد 146 ألف شركة، والشارقة 13% بعدد 85 ألف شركة، وعجمان 7% بعدد 46 ألف شركة، ورأس الخيمة 4% بعدد 30 ألف شركة، والفجيرة 2% بعدد 13.5 ألف شركة، و دبا الفجيرة 1% بعدد 5 آلاف شركة.



تعاون بين «دبي للسيليكون» و«المعلومــات الجغرافيــة»



دبي: ”الخليج 365”

وقّعت «سلطة واحة دبي للسيليكون»، اتفاقية مع مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي؛ من أجل تعزيز مستوى الخدمة في مجال البنية التحتية الجيومكانية؛ بهدف الاستفادة من أحدث تطبيقات التكنولوجيا في تسريع التحول الرقمي، ومواكبة الفرص الجديدة لترقية الخدمات الذكية، وتسهيل إجراءات العمل في مختلف الظروف.

وقام بتوقيع الاتفاقية عن بُعد: المهندس معمّر خالد الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون، والمهندسة مريم عبيد المهيري، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي.

وتعزز الاتفاقية رسم الخريطة الاقتصادية لإمارة دبي، بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة؛ وذلك بالاستفادة من نظم المعلومات التي يتم تحديثها بانتظام والتي يوفرها مركز نظم المعلومات الجغرافية. وبموجب الاتفاقية يتوفر لسلطة الواحة من مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي، الحلول الجيومكانية؛ للاطلاع على خرائط تخطيطية ومساحية للإمارة، مع بيانات جغرافية عبر شبكة المعلومات الحكومية الإلكترونية.بدورها تزود سلطة واحة دبي للسيليكون مركز نظم المعلومات الجغرافية بالبيانات الإلكترونية والمعلومات الرقمية ذات البعد الجغرافي.



«غرفة دبي»: 44 «ناشئة» تتقدّم لشبكة شراكات



دبي: ”الخليج 365”

نجحت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بجمع عدد من الشركات الناشئة في مشاريع مشتركة مع عدد من الشركات الرائدة في الدولة، وذلك في ختام الدورة الحالية من برنامجها «شبكة شراكات الأعمال 2020»، الذي يهدف للاستعانة بحلول تقدمها الشركات الناشئة لمعالجة تحديات تواجهها الشركات الرائدة العضوة في البرنامج.

وتقدمت أكثر من 44 شركة ناشئة من كافة أنحاء العالم للمشاركة في برنامج «شبكة شراكات الأعمال».

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي أن الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2020» نجحت بجذب الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المشاركات من خارج دولة الإمارات 55% من إجمالي المشاركات، مؤكدة أن «شبكة شراكات الأعمال» هي منصة مثالية لأصحاب المشاريع الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتوسيع نطاق أعمالها ودخول سوق دبي.

وجدير بالذكر أن 45% من المشاركات في الدورة الحالية من البرنامج جاءت من الإمارات، يليها الهند 11%، وروسيا 7%، والبرتغال والصين ونيجيريا 5%، أما الدول الأخرى فبلغت نسبة 22%.الأعمال

805 شركات جديدة في «السلع المتعددة» بالنصف الأول



دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن انضمام 805 شركات جديدة إلى مجتمع أعماله خلال النصف الأول من العام 2020، ما يؤكد استمرار تزايد الإقبال على منطقته الحرة بفضل بيئتها المثالية التي تتوافر بها كافة المقومات اللازمة لتسهيل ممارسات الأعمال.

وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في قطاع الأعمال، إلا أن شهري مايو ويونيو شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى مركز دبي للسلع المتعددة بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث لاحظ المركز بشكل خاص إقبالاً كبيراً من الشركات الصينية تخطى التوقعات.

ووقّع المركز، مذكرة تفاهم مع «إنوواي»، وهي منصة صينية احتضنت بنجاح أكثر من 3400 شركة ناشئة، وذلك لتعزيز التعاون في القطاع التكنولوجي بينالإمارات والصين .وتتحول دبي إلى مركز الابتكار في الشرق الأوسط، حيث تواصل الإمارة جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.