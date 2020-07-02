الاقتصــاد الألمانــي يتعافـى تـدريـجيـاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد إيفو الاقتصادي إن الاقتصاد الألماني سيتعافى تدريجياً بعد تراجع تاريخي بسبب جائحة فيروس كورونا وسيعود على الأرجح إلى المستوى الذي كان عليه العام الماضي بحلول نهاية 2021.

ويتوقع إيفو أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 11.9% في الربع الثاني من العام مقارنة مع الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس/ آذار قبل أن ينمو 6.9% في الربع الثالث و3.8% في الربع الأخير هذا العام.

وقال إيفو «من الآن فصاعداً تتحسن الأمور تدريجياً مرة أخرى»، لكنه أضاف أن الوضع ضبابي بسبب الجائحة ورد الفعل السياسي تجاهها.

ويتوقع إيفو انكماش أكبر اقتصاد أوروبي 6.7% في عام 2020 بأكمله ونموه 6.4% في 2021.

يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات أمس الأربعاء زيادة أقل كثيراً من المتوقع لعدد العاطلين بألمانيا في يونيو/ حزيران، مما يقلل مخاوف من أن جائحة كورونا ستقوض سوق العمل الألماني.

وقال مكتب العمل إن 69 ألف شخص آخرين صاروا بلا عمل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، ما رفع معدل البطالة إلى 6.4% من 6.3% في الشهر السابق.

يعني هذا أن ثمة 2.943 مليون عاطل في يونيو /حزيران. وكان استطلاع لرويترز توقع زيادة بمقدار 120 ألفاً، مما من شأنه رفع معدل البطالة إلى 6.6%. (رويترز)