بنوك تؤجل التزامات عملاء خفضت رواتبهم

تتواصل بنوك مع العملاء الأفراد المتضررين من «كوفيد-19»، مبدية استعدادها لمساعدتهم على مواجهة تبعات الأزمة، بخاصة العملاء الذين تسببت الأزمة بتعرضهم لخسارة نسبة من رواتبهم، ما يحد من قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية على أساس الأقساط الأصلية المتفق عليها مع البنوك، أو الجهات المقرضة.

وفي رسالة نصية قام أحد البنوك الإسلامية في الدولة بمنح فرصة للعملاء المتضررين من «كوفيد -19» لتأجيل أقساط التمويل الشخصي في حال خفضت رواتبهم بنسبة 25%، أو أكثر، لفترة شهرين، من دون أية زيادة، أو رسوم.

وقال خبراء مصرفيون إن على البنوك التزاماً أخلاقياً تجاه العملاء ما يجعلها حريصة على دعم العميل المتضرر من الجائحة، كما أن تعثر العميل عن السداد، خاصة على القروض الشخصية المضمونة بالراتب، لن يكون في مصلحة أحد، ولا حتى البنوك نفسها، فهي سوف تتضرر من خسارة القرض والعميل، أيضاً.

وقال خبير مصرفي إن العميل الذي يسدد اليوم أقساطاً شهرية توازي 50% من راتبه لن يكون قادراً على سدادها في حال تم خفض الراتب بنسبة عالية، وبالتالي سيكون من الأفضل أن يقوم البنك بخفض التزاماته الشهرية من خلال إعادة جدولة، فحلّ التأجيل سيكون أقرب إلى المسكّن منه إلى العلاج.

ولفتوا إلى أن البنوك لديها خيارات مختلفة عدة على هذا المستوى، فالتأجيل يساعد، لكنه لن يكون العلاج الأكثر نجاعة على المدى البعيد مع تغيير تركيبة دخل العميل بشكل دائم، ما يتطلب تغيير هيكل السداد بصورة موازية تمكنه من مواصلة تسديد الالتزامات من دون أن يشكل ذلك أزمة معيشية بالنسبة إليه.