شكرا لقرائتكم خبر عن خلدون المبارك: الجائحة غيرت العالم وعزّزت الإنتاج المحلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة» للاستثمار وديفيد ماكورميك الرئيس التنفيذي لشركة «بريدجووتر أسوشيتس» أن العالم ما بعد جائحة كورونا «كوفيد - 19» سيبدو مختلفاً جذرياً عن العالم ما قبلها، حيث ستكافح بعض الصناعات من أجل البقاء، بينما من المرجح أن تخرج شركات قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص من هذه الفترة الصعبة وهي بوضع أقوى.أشارا المبارك إلى أن سياسات التدخل الحكومي الملحوظة، خاصة في الولايات المتحدة، حالت دون ظهور أزمة اقتصادية أعمق، وحذرا من عودة السياسات الحمائية والمعادية للعولمة من قبل الحكومات في جميع أرجاء العالم.جاء ذلك خلال الحلقة الثانية من برنامج «بودبريدج» ضمن سلسلة البرامج الإذاعية الرقمية التي أطلقتها سفارة الإمارات في واشنطن، والتي يحاور الضيوف فيها يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد الرئيسان التنفيذيان خلالها أن جائحة «كوفيد - 19» هي أزمة فريدة من نوعها وأكثر تعقيداً من أي تحد واجهه قادة العالم من قبل، بما في ذلك الركود الاقتصادي في عام 2008 والتصحيحات الدورية التي أجريت على قطاع النفط والغاز، أو الأزمات الجيوسياسية التي شهدها العالم.وقال المبارك: لقد غيرت جائحة كورونا العالم بلا شك، والتحديات الماثلة أمامنا شاملة، ولا يوجد كتاب أو دليل إرشادي لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذا الوباء، ولكن على الرغم من هذه العقبات، فإننا نعيش في عالم مدعوم بالابتكار والتكنولوجيا والإبداع.وأضاف: لم يعد التقدم يقاس بالأشهر، بل بالأيام والساعات. فها نحن نحقق، في فترة قصيرة، تقدماً في دراسة اللقاحات وأنواع العلاج والاختبارات. وفي شركة مبادلة تعلمنا من «كوفيد-19» أن نمضي قدماً ونتطور ونواكب التحديث، وألا نركن إلى الركود أبداً.



قطاعات الانتعاش الاقتصادي



وأكد أن التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والصناعات الدوائية والتجارة الإلكترونية تشهد تطوراً متسارعاً، وستلعب دوراً مهماً في الانتعاش الاقتصادي العالمي كمحركات اقتصادية إيجابية.

وأضاف المبارك: إن هذا الوباء قد عزز مفهوم أن الدول ينبغي أن تطور قدرات إنتاج محلية، خاصة في مجال الاحتياجات الطبية الضرورية. وكمثال على ذلك أشار إلى الشراكة التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين شركة «ستراتا» التابعة لمبادلة، وشركة هانيويل لتصنيع كمامات N95. حيث هيأت «ستراتا» قدراتها للتكيف مع جائحة كورونا من خلال التحول لإنتاج كمامات في منشآتها في دولة الإمارات لتصديرها إلى البلدان ذات الحاجة الماسة.



تعديل القرارات عند الضرورة



من جهته أكد ديفيد ماكورميك الرئيس التنفيذي لشركة «بريدجووتر أسوشيتس»، أن تجربته العملية كوكيل لوزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية خلال الأزمة المالية لعام 2008 قد أفادته في اتخاذ قراراته الخاصة بإدارة هذه الشركة للعبور بها من خلال التحدي الحالي.

وتعليقاً على هذه التجربة، قال: «خلال تلك الفترة تعلمت من وزير الخزانة آنذاك هنري بولسون أنه في أوقات الأزمات يجب أن تكرر وتجرب باستمرار وتتخذ قرارات ثم تعدل عند الضرورة».

وأضاف: إن التدابير التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة لمكافحة وباء كورونا وتداعياته كانت فعالة للغاية، وثمة كثير من الإجراءات الناجحة والتي طبقت بسرعة أكبر مما تم في العام 2008. فالأخطاء ترتكب، ولكن المشرعين يستحقون الثناء على أسلوب العمل الذي تمكنوا به من تجنب أزمة أكبر وبسرعة، وعليهم أيضاً تطوير هذه السياسات لمعالجة أي أوجه قصور في هذا التدخل الحكومي منقطع النظير.



أدوار عالمية مهمة

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وقد اتفق الرئيسان التنفيذيان على أن التحول في النموذج الاقتصادي الأساسي يتسارع الآن بسبب «كوفيد-19» فهنالك قطاعات معينة، ولاسيما قطاع التكنولوجيا، يشهد تطوراً متسارعاً، وسيلعب دوراً مهماً في الانتعاش الاقتصادي العالمي.



العلاقات الأمريكية الصينية



وفي تعليقهما على مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي.. شددا على أهمية تعزيز التعاون والحوار لإدارة العلاقات الأمريكية الصينية التي تشهد تنافساً محموماً.

وقال المبارك - في هذا الصدد - «إن النمو الاقتصادي العالمي يعتمد على تحقيق مستوى معين من الاستقرار بين أكبر اقتصادين في العالم».. وأضاف: عندما تحتفظ الولايات المتحدة والصين بعلاقات تجارية وسياسية مستقرة، فإن ذلك يتيح استمرار النمو الاقتصادي ويسمح للعالم بأسره بأن ينعم بالفائدة المرجوة.

من جهته قال ماكورميك: إن العلاقات الأمريكية الصينية هي العلاقة المفصلية لعالمنا في الوقت الراهن، حيث إنها تتطور بأساليب يمكن أن تشكل خطراً حقيقياً، سواء بالنسبة للمستثمرين أو للاقتصاد العالمي ككل، ولا بد من إدارة تلك العلاقة بعناية فائقة ودقة متناهية، حتى ونحن ندرك أنها انتقلت إلى مرحلة جديدة من المنافسة.



أدوار محورية



إلى ذلك قال السفير يوسف العتيبة: لقد تغير عالمنا إلى الأبد، لكن المفكرين بعمق وذوي الفطنة التجارية المذهلة أمثال خلدون المبارك وديفيد ماكورميك سيلعبون أدواراً محورية ونحن ننتقل من حالة الجمود الاقتصادي إلى الانتعاش. وأضاف: كما ذكر خلدون وديفيد ماكورميك في بودبريدج، علينا أن نظل ملتزمين بالعولمة والتجارة، مع زيادة معرفتنا التكنولوجية وإبداعنا حتى نتمكن من الحفاظ على انتعاش اقتصادي.

(وام)