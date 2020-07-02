10 أسـهم تسـتقطب 70% مـن سـيولة الأسـواق المحليــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

اجتذبت 10 أسهم 70% من سيولة الأسهم المحلية، أمس، وأغلقت معظمها على مكاسب في جلسة شهدت أداء أفقياً، واستقرت خلالها مؤشرات الأسواق المحلية عند إغلاقاتها السابقة.

وفي سوق دبي، استحوذت أسهم 5 شركات على 69% من سيولة سوق دبي، وهي «الخليج للملاحة» مرتفعاً 7.08%، و«الإمارات دبي الوطني» وزاد 0.45%، و«داماك» 7.15%، و«أمانات» 2.8%، في مقابل تراجع «إعمار العقارية» 0.36%.

أما الأسهم الخمسة الأخرى فقد استحوذت على 86% من سيولة سوق أبوظبي، وهي: «أبوظبي الأول» متراجعاً 1.89%، و«أبوظبي الإسلامي» الذي ارتفع 1.36%، و«الدار» بنموه 0.56% كما ارتفع كل من «اتصالات»، و«أبوظبي التجاري» 0.73% و0.61% على التوالي. واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 253.8 مليون درهم، منها 162.13 مليون في دبي، و91.6 مليون في أبوظبي.



سوق دبي



وأغلق مؤشر سوق دبي على نحو هامشي بنسبة 0.04% إلى 2064.39 نقطة بضغط هبوط أسهم الاستثمار والنقل، مقابل ارتفاع البنوك والعقار.

وارتفع العقار بنحو 0.54% مع صعود «داماك» 7.15%، و«إعمار مولز» 1.46%، في مقابل هبوط «أرابتك» 0.17%، و«إعمار العقارية» 0.36%.

وارتفع قطاع البنوك 0.32% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي» بنسبة 0.45% و0.26% على التوالي. وفي المقابل هبط قطاع الاستثمار 0.78% مع نزول «دبي للاستثمار» 0.86% و«سوق دبي المالي» 0.6% و«شعاع» 0.39%. وانخفض قطاع النقل 3.01% نتيجة تراجع «أرامكس» 4.93%، و«العربية للطيران» 1.63% في مقابل «الخليج للملاحة» 7.08%.



سوق أبوظبي



وأغلق مؤشر سوق أبوظبي هامشياً أيضاً بنسبة 0.02% إلى مستوى 4285.06 نقطة مع تراجع أسهم البنوك. وانخفض قطاع البنوك 0.44% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.89%، في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.36%، و«أبوظبي التجاري» 0.61%.

وهبط قطاع الطاقة 0.53% مع تراجع «طاقة» 2.34%، واستقرار «أدنوك للتوزيع». وفي المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 0.73% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الاستثمار 0.33% مع ارتفاع «إشراق» 3.69%، و«الواحة كابيتال» 0.74%، و«العالمية القابضة» 0.14%. وصعد قطاع العقار 0.58% بعد ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.85%، و«الدار» 0.56%.

توجه السيولة

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وتصدر «الخليج للملاحة» التداولات في سوق دبي بقيمة 28.8 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 19.17 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 17.04 مليون، و«داماك» ب15.3 مليون درهم، و«أمانات» ب15.2 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي تصدر «أبوظبي الأول» التداولات بسيولة ب 31.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» 16.5 مليون درهم، ثم «الدار» 12.4 مليون درهم، و«اتصالات» ب9.3 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» مستقطباً 9 ملايين درهم.

وسجل «إشراق» أكبر ارتفاع في سوق أبوظبي بنسبة 3.69%، في وقت اقتصرت التراجعات على 4 أسهم أسهم فقط، في مقدمتها «القدرة القابضة» بنحو 4.84%.

وفي سوق دبي سجل «داماك» أكبر ارتفاع بنحو 7.15%، فيما كان «أرامكس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.93%.

تداولات الجنسيات



واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 7.78 مليون درهم محصلة شراء.

في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 7.78 مليون درهم محصلة بيع .

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 3.15 مليون درهم محصلة شراء.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 3.15 مليون درهم محصلة بيع.



مشتريات الأجانب



وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب)، مشترياتهم على أسهم شركات «أبوظبي الإسلامي»، و«العربية للطيران»، و«الخليج للملاحة»، و«إعمار العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «سلامة»، و«أبوظبي التجاري»، و«الاتحاد العقارية».



المؤسسات



واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 15.72 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 4.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و11.55 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

واتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 15.72 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 4.2 مليون درهم في دبي، و11.5 مليون درهم في أبوظبي.