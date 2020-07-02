

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **وافقت الجمعية العمومية لشركة «أبوظبي لبناء السفن» على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي، وتعيين عارف محمد سعيد محمد آل علي، وسعيد سالم حسن سالم السويدي عضوين بمجلس الإدارة.

**تكبدت شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» خسائر بنحو 6.04 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح 9.63 مليون في الفترة المقارنة من العام الماضي.

**أعلنت «الإمارات لقيادة السيارات» فصل الرئيس التنفيذي السابق عن العمل وإنهاء خدماته اعتباراً من 1 يوليو وإحالة المخالفات المنسوبة إليه إلى الجهات المختصة.

**كشفت «رأس الخيمة للتأمين» عن استقالة سامي الزواغي من منصبه كرئيس للدائرة القانونية والامتثال وأمين سر مجلس الإدارة ومدير علاقات المستثمرين، على أن يقوم راجيش ثابر بتولي أعمال وظيفة الامتثال بصفته الجديدة كرئيس دائرة المخاطر والامتثال.

**تعقد «اكتتاب القابضة» اجتماع الجمعية العمومية في 19 يوليو الجاري للنظر في عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

وافقت الجمعية العمومية لشركة «أرابتك القابضة» على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي، وتعيين حمد سالم العامري كعضو مجلس إدارة مستقل.

**انتخب مجلس إدارة «أرامكس» الكابتن محمد جمعة الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة، وعارف عبدالله الهرمي البستكي نائباً له.

أوضحت شركة «داماك» أنها حتي تاريخه لم تستلم أي طلبات من أي جهة تضمن نية الاستحواذ، وذلك رداً على التقارير المنشورة أخيراً ومفادها أن رئيس الشركة يدرس جعلها شركة خاصة.