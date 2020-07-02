تراجع نشاط مصانع منطقة اليورو غير مقلق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أن تراجع نشاط التصنيع في منطقة اليورو لم يكن سيئاً مثلما كان يُعتقد الشهر الماضي، وذلك بعد تخفيف مزيد من الاقتصادات في التكتل قيوداً فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومع تراجع معدلات انتقال العدوى في معظم أوروبا وفتح الاقتصادات مجدداً، اقتربت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات أكثر من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل المؤشر 47.5 الشهر الماضي من 31.9 في مايو/ أيار، وهو ما يزيد بفارق جيد على قراءة أولية سابقة بلغت 46.9. وقفز مؤشر يقيس الإنتاج إلى 48.9 من 35.6.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.إتش.إس ماركت: «القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو تزيد من المؤشرات الدالة على أن مصانع منطقة اليورو تشهد تعافياً مبدئياً قوياً مع خروج الاقتصاد من إجراءات العزل جراء كوفيد-19».

وعاد مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيس التفاؤل بشأن الاثني عشر شهراً التالية، إلى الارتفاع مجدداً ليدخل المنطقة الإيجابية مسجلاً 57.3 من 44.6 في مايو /أيار. (رويترز)