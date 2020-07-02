«تريندز»: تضافر الجهود يحمي الاقتصاد العالمي من تداعيات «كورونا»

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نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة عن بُعد تحت عنوان: «كوفيد-19 والاقتصاد العالمي: التأثيرات والانعكاسات» بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين. وقد افتتح الندوة أحمد محمد الأستاذ المستشار العلمي للمركز، حيث أكد أن فعاليات «منتدى تريندز الاقتصادي العالمي» في نسخته الأولى تستهدف استشراف معالم المشهد الاقتصادي العالمي في ضوء تداعيات «كوفيد-19».

وقدم المشاركون في ختام فعاليات الندوة بعض التوصيات التي من شأنها تخفيف حدة الآثار الاقتصادية جائحة «كوفيد-19»، من بينها دعم القطاع الخاص، وضرورة تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لحماية الاقتصاد العالمي من الكساد، والحفاظ على النظام المالي العالمي والتصدي للتحديات والأخطار المستقبلية الصعبة التي تواجه العالم.وقد أدار الندوة د.أحمد الصفتي الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الذي أكد أن جائحة «كوفيد-19» تركت تأثيرات بالغة في الاقتصاد العالمي.