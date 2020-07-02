«سيمنس إنيرجي» تعمل من«مصدر»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «سيمنس إنيرجي» علامتها التجارية في المنطقة، خلال رفع العلم الذي يضم الشعار الجديد، والتي أقيمت في مدينة مصدر، وحضرها محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وقال ديتمار سيرسدورفير، الرئيس التنفيذي للشركة: إن رفع علم العلامة التجارية الجديدة في مقرنا الإقليمي بمدينة مصدر هو دليل على حرص الشركة على تطوير أعمالها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

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