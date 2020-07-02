الأسهم الأمريكية تتشبّث بآمال اللقاح.. ومكاسب فاترة لـ «الأوروبية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الأسهم الأوروبية الربع الجديد بداية هادئة الأربعاء، بعدما حدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من التفاؤل قبيل مجموعة بيانات اقتصادية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، بعد أن اختتم الجلسة السابقة محققاً أكبر مكاسب فصلية له منذ مارس/ آذار 2015.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.7% إذ أظهرت بيانات ارتفاعاً كبيراً في مبيعات التجزئة في مايو/ أيار، ما يعكس انتعاشاً في الاستهلاك الخاص بعدما رفعت البلاد القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا.

وقفز سهم باير للأدوية والمبيدات الحشرية 3.4%، ليقدم أكبر دعم للمؤشر الرئيسي.

وزاد سهم كلاريانت السويسرية للكيماويات المتخصصة 6.9 في المئة مع إتمامها بيع وحدتها للأصبغة بقيمة 1.6 مليار دولار لبولي وان كورب، ما مكنها من توزيع أرباح نقدية خاصة تبلغ 3 دولارات للسهم.

الأسهم اليابانية

وأغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الأربعاء بعدما أظهر مسح فصلي للشركات أجراه بنك اليابان المركزي تراجع ثقة الشركات لأقل مستوى في 11 عاماً، بينما قاد استمرار انتشار حالات كوفيد-19 في طوكيو إلى عزوف عن المخاطرة.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.75% عند 22121.73 نقطة.

وأظهر مسح بنك اليابان أن الثقة بين المصنعين الكبار تراجعت إلى سالب 34 في الشهر الماضي من سالب 8 في مارس/ آذار.

كما أشار المسح إلى أن الشركات الكبرى تعتزم زيادة الإنفاق الرأسمالي خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/ آذار 2021 بنسبة 3.2% عن التوقعات الأولية.

وتلقت معنويات المستثمرين ضربة جديدة بعدما صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بأن البلاد قد تعيد فرض حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا في أسوأ الاحتمالات.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، وسجلت شركات العقاقير والمنسوجات أكبر تراجع لتفقد أكثر من اثنين في المئة.

وضعفت أسهم شركات السيارات رغم هبوط الين بعدما أظهر مسح بنك اليابان أن الثقة بين أكبر منتجي السيارات هوت لسالب 72 من سالب 17 في مارس/ آذار.

ونزل سهم سوزوكي كورب 4.51% وهوندا موتور 2.03% ونيسان موتور 1.63%.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.29% إلى 1538.61 وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو/ حزيران.

(رويترز)