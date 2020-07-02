دعوة شركات التكنولوجيا المالية للمشاركة في «تحدي الابتكار 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



دعا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية للتقدم للمشاركة في تحدي الابتكار لسنة 2020، والذي يعد إحدى أبرز المبادرات السنوية التي تقام في مهرجان «فينتك أبوظبي»، ويهدف إلى توظيف الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لمعالجة المشكلات التي يواجهها القطاع المالي، وذلك في إطار الجهود لتعزيز اقتصاد متنوع ومستدام وتنافسي.

واستناداً إلى سلسة من التشاورات والمشاركات مع المؤسسات المالية الكبرى في القطاعين الحكومي وقطاع الشركات، تَقرر أن يركّز تحدّي الابتكار 2020 على الحلول التي من شأنها أن تعزز وتدعم احتياجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كونها تعد جزءاً أساسياً من خطط التحول والتنويع الاقتصادي للدولة.مميزات المشاركة في التحدي سيحصل المشاركون المتأهلون في التحدي على مبلغ قدره 20 ألف دولار للتعاون مع إحدى المؤسسات الكبرى المشاركة لإثبات مفاهيم الحلول المقترحة لتقارير المشكلات المطروحة. وتضم قائمة المؤسسات الكبرى المشاركة بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أنجلو-الخليجي التجاري، والاتحاد لائتمان الصادرات.

وسيتم استعراض الحلول التي يتم إثباتها بنجاح خلال مهرجان فينتك أبوظبي، الحدث الأكبر في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيقام بالتعاون بين مصرف الإمارات المركزي وسوق أبوظبي العالمي من 24 إلى 26 نوفمبر 2020.

كما سيتم تقديم ما يصل إلى 40,000 دولار من المنح التمويلية لتمكين الشركات من تطوير الحلول التي تم إثباتها بشكل أكبر، وذلك بعد الانتهاء من تحدي الابتكار.عملية التوظيف والاختيار

سوف يتم تقييم طلبات المشاركة، وفقاً للمعايير الرئيسية المتمثلة بمدى فاعلية الحلول في معالجة تقارير المشكلات، ومدى نضج الحلّ وقابليته للتوسّع، بالإضافة إلى كيفية استخدام وتوظيف الحل في الدولة. كما ستتم دعوة شركات التكنولوجيا المالية التي وقع عليها الاختيار، لتقديم حلولها إلى لجنة التحكيم التي ستختار المتأهلين للتصفيات النهائية. ومن هنا يودّ سوق أبوظبي العالمي دعوة شركات التكنولوجيا المالية إلى الاطلاع على تقارير المشكلات والتقدّم بتفاصيل الحلول المقترحة، ودورها في استفادة الشركات الكبرى وقطاع الخدمات المالية في الإمارات على نطاق أوسع.ستتمكن الشركات المتأهلة إلى النهائيات والمؤسسات المشاركة معها، من استعراض وتطوير حلول إثبات المفاهيم من خلال المختبر الرقمي التابع لسوق أبوظبي العالمي، وذلك بمشاركة وتوجيه مصرف الإمارات المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.

وقال الدكتور صبري العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف الإمارات المركزي: يسعدنا مشاركة البنوك بفاعلية في تطوير التكنولوجيا المالية (فينتك)