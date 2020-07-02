المدير السابق: رغم الأخطاء تبقى «إن إم سي» عالية القيمة

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قال براسانت مانجات، المدير التنفيذي السابق في شركة «إن إم سي للرعاية الصحية» إنه على الرغم من الإجراءات الحالية لتصحيح الأخطاء في الشركة، تبقى المجموعة من الأصول المهمة، ولاعباً مؤثراً في قطاع الرعاية الصحية في العالم.

وأكد مانجات في بيان، أهمية بعض جوانب «إن إم سي هيلث» كأصول عالية القيمة، وقال إن الجهد، والابتكار، والاستثمار، التي أدت إلى ازدهار أعمال المجموعة في السنوات السبع الأخيرة، كفيلة بضمان استمرار الأعمال.

وأضاف: «كشخص جعل من الإمارات بلده ووطنه لنحو 20 عاماً... أعتقد أنه ما زالت هناك جوانب يحق لنا أن نفخر بها، على الأقل، لأن ما تم القيام به يعني أنه مهما كان ما تواجهه «إن إم سي» اليوم فما زال أمامها مستقبل ناجح».

وأكد المدير التنفيذي السابق أن «إن إم سي» ما زالت تمثل قوة هائلة للمصلحة العامة في المنطقة، وخارجها، مشيراً إلى أنه في عام 2018 فقط قامت الشركة بتوفير العلاج ل 7.5 مليون مريض في 19 بلداً.

وذكّر براسانت مانجات ببعض انجازات «إن إم سي»، ومنها إنشاء مزود رعاية صحية متكامل في الإمارات، حيث تم بناء هرم رعاية صحية مناسب مع تخصصات مميزة على الجانب. وقال: «كان ذلك أمراً تطمح إليه شركة «إن إم سي» منذ فترة، لكنني أعتقد في السنوات الأخيرة أنها أصبحت على هذا النحو الذي جعل الإمارات تفتخر بمقدم رعاية صحية متكامل بالفعل. وقد تم ذلك عن طريق كل من عمليات الاستحواذ، والنمو، إضافة إلى خدماتها المتخصصة في مرافق الرعاية الصحية الأساسية، مثل عيادة متخصصة في الجراحة التجميلية في مستشفى الزهراء، في «إن إم سي»، في الشارقة، وتوسيع الخدمات في مستشفى «إن ام سي» رويال بأبوظبي، لتشمل وحدات الرعاية طويلة الأجل».

وأضاف: «أحد أهم الإنجازات كان بناء ريادة عالمية في مجال الخصوبة. فبعد أن أصبحت الشركة في وضع يمكنها من إجراء عدد من عمليات الاستحواذ في عام 2015، شهد قطاع الخصوبة والأمومة في «إن إم سي» نمواً مضاعفاً في الإيرادات على أساس سنوي، وأصبح نمو الأعمال رائداً على المستويين الإقليمي، والعالمي، في خدمات الخصوبة، حيث تم علاج أكثر من 200 ألف مريض سنوياً».

ومن الإنجازات كان المشروع المشترك مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، حيث تم الاتفاق في مارس/‏ آذار 2019 مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، متضمناً ما يصل إلى 6 مليارات ريال من الاستثمارات في المملكة على مدى خمس سنوات.