شكرا لقرائتكم خبر عن الانكماش الـ 17 لأسعار المستهلك فـي الإمـارات منـذ مطـلـع 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مايو/أيار الماضي «انكماشاً» هو السابع عشر له على التوالي منذ مطلع العام الماضي 2019، ودفع ذلك بالتضخم إلى الانخفاض السنوي بمقدار -2.71%، بينما ارتفع على أساس شهري بمقدار 0.09% مقارنة مع إبريل/ نيسان من العام الجاري 2020 بسحب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».
وقادت 4 مجموعات إنفاق رئيسية التضخم للتراجع الشهري في مايو الماضي هي: السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 0.19%، والاتصالات 0.17%، والأغدية والمشروبات 0.17%، والسكن والمياه والغاز والكهرباء بمقدار 0.12%.
فيما ارتفعت أسعار 4 مجموعات إنفاق رئيسية هي: الملابس والأحذية 1.22%، خدمات النقل 0.80%، المطاعم والفنادق 0.38%، والترويح والثقافة 0.08%، بينما حافظت أسعار 4 مجموعات إنفاق رئيسية على مستوياتها الشهرية دون تغيير هي: التبغ، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، وخدمات التعليم.
وعلى صعيد إمارات الدولة، ارتفع معدل التضخم الشهري في دبي 0.12%، وأبوظبي 0.09%، والشارقة 0.10%، و أم القيوين 0.02%، فيما تراجع في عجمان 0.03%، والفجيرة 0.04%، ورأس الخيمة 0.02%.
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