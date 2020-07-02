مجموعة «كي بي بي أو» تطلق عملية إعادة هيكلة مالية

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أكدت مجموعة «كي بي بي أو» (المجموعة) تعيينها مستشارين لإعادة الهيكلة، من أجل مساعدة شركاتها العاملة في صياغة خطة إعادة الهيكلة المالية للالتزامات المستحقة عليها لمجموعة متنوعة من الدائنين.

وكانت المجموعة قد تقدمت بطلب إلى لجنة إعادة التنظيم المالي (اللجنة) في إبريل 2020، لتنفيذ إعادة الهيكلة المالية لالتزامات شركاتها العاملة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 4 لعام 2018.

وعليه، عينت المجموعة فريقاً من المستشارين من ذوي الخبرة للمساعدة في إعادة الهيكلة، يضم شركتي تراسبريدج أدفايزوري ليمتد، وشركة بي دبليو سي (الشرق الأوسط)، فيما يتعلق بالجانب المالي، بالإضافة إلى مكتب هادف وشركاه ومكتب كليري غوتليب ستين آند هاملتون فيما يتعلق بالجانب القانوني.

واجهت المجموعة تحديات متعلقة بمستشفى المركز الطبي الجديد، كما أثر تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف عمليات المجموعة التي استجابت بشكل استباقي للجائحة.