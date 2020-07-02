أرباح «بروج» تقفز 29% إلى 124.4 مليون درهم

حققت شركة «بروج إنيرجي» نمواً 29% في الأرباح لتصل إلى 34 مليون دولار (نحو 124.43 مليون درهم)، خلال عام 2019، فيما ارتفعت إيراداتها 23% إلى 44 مليون دولار.

وقال نيكولاس باردنكووبر، الرئيس التنفيذي للشركة: كان نمو إيراداتنا المثير للإعجاب بنسبة 23% عام 2019 مدفوعاً باتفاقيتنا متعددة السنوات مع عملاء خارجيين لمحطات المرحلة الأولى، والتي عملت بكامل طاقتها طوال العام. إضافة إلى ذلك، قمنا بتأمين عقد متعدد السنوات ل100% من منشأة التخزين الخاصة بالمرحلة الثانية مع العميل نفسه. ومن المتوقع أن تكون المرحلة الثانية جاهزة للعمل، وأن تكون في وضع يسمح لها بالبدء بتوليد إيرادات كبيرة ابتداء من النصف الثاني من عام 2020. كما أن إطلاق عمليات المرحلة الثانية من خلالنا سيوسع قدرات التخزين لدينا الآن لتشمل النفط الخام، إضافة إلى إضافة المزيد من القدرات لزيت الوقود والمنتجات النظيفة.

وقالت «بروج»، إنها تمضي قدماً في خططها للتوسع في تخزين النفط في ظل ما لجائحة كورونا من أثر محدود في عمليات الشركة.

وقالت «بروج»: إن من المتوقع في إطار المرحلة الثالثة من خطط التخزين في الفجيرة أن تزيد الشركة طاقتها بنحو 22 مليون برميل إضافية، مما يرفع إجمالي قدرتها التخزينية إلى نحو 4.5 مليون متر مكعب، أو ما يعادل نحو 28 مليون برميل، وهو ما سيدخل حيز العمل في أواخر 2022.