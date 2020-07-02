حقيقة إفلاس «بيتزا هت».. وما علاقة مطاعم «ويندي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت شركة «إن بي سي» NPC International Inc، وهي أكبر شركة امتياز في مطاعم بيتزا هت بالولايات المتحدة، دعوى إفلاس، نتيجة عمليات الإغلاق ذات الصلة بفيروس كورونا التاجي، والتي أضافت إلى الضغوط التنافسية في صناعة المطاعم.

وسعت الشركة إلى الحماية من الدائنين وفقاً للفصل 11 في محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية اليوم الأربعاء.

والشركة التي تأسست في العام 1962، تدير 1227 مطعم بيتزا هت و 393 لعلامة «ويندي» في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتكافح سلسلة مطاعم بيتزا هت مع ارتفاع تكاليف العمالة والطعام ومحاولة التوسع في خدمات التوصيل والابتعاد عن المطاعم التقليدية. كما تواجه «إن بي سي» والتي تتخذ من كانساس مقراً لها، منافسة شديدة من منافسين مثل «دومينوز بيتزا» وشركة «بابا جونز».

ولدى الشركة 903 ملايين دولار ديوناً، وقد تفاوضت مسبقاً على اتفاقية إعادة هيكلة مع حوالي 90% من الدائنين الرئيسيين، و17% من الدائنين الثانويين. وتهدف الخطة إلى تقليل ديون الشركة، حيث يأخذ الدائنون على حقوق ملكية وربما يشاركون في ضخ سيولة جديدة. كما تشمل الخطة بيع جزء من مطاعم الشركة.

لا يعني تسجيل الفصل 11 أن بيتزا هت وويندي ستفشلان. يمكن أن تستمر NPC في العمل أثناء وضع خطة لدفع فواتيرها وتحويل العمل، ولا يؤثر الإفلاس في الآلاف من منافذ بيع بيتزا هت ويندي المملوكة لأصحاب الامتياز الآخرين.

بموجب الاتفاق مع الدائنين، ستبدأ شركة NPC محاولة بيع مطاعم «ويندي» في الأيام القادمة. وفي الوقت نفسه، أمام الشركة حتى 24 يوليو/تموز لإبرام صفقة مع بعض الدائنين وبيتزا هت نفسها حول كيفية إعادة هيكلة أعمال البيتزا الخاصة بشركة NPC.

وإذا لم يتمكنوا من التوصل إلى صفقة، فستحاول شركة NPC بيع عدد غير محدد من مطاعم بيتزا هت، وفقاً لخطة إعادة الهيكلة المقدمة إلى المحكمة.

وقال متحدث باسم بيتزا هت في بيان: «في حين كان من المتوقع تقديم طلب الحماية من الدائنين وفقاً للفصل 11 من جانب NPC، فإننا نعتبره فرصة لإيجاد مستقبل أفضل لمطاعم بيتزا هت. نحن نعمل مع الشركة والدائنين لضمان أن تخرج مطاعم بيتزا هت من هذه العملية بالدعم الذي تحتاجه للنجاح».