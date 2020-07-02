4 بنوك إماراتية ضمن أكبر 200 مصرفاً عالمياً.. الصدارة صينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

اختيرت 4 بنوك إماراتية بين أكبر 200 مصرفاً حول العالم، بحسب مجلة «ذا بانكر» ضمن تقريرها الشامل عن أفضل ألف بنك في العالم. وحلّت 6 بنوك من الإمارات في قائمة أفضل 25 بنكاً في الشرق الأوسط في 2020، وهي قائمة فرعية أصدرتها المجلة.

وجاء بنك أبوظبي الأول في المركز الثاني أوسطياً، والـ85 عالمياً، برأسمال قدره 20.79 مليار دولار، يليه الإمارات دبي الوطني في المركز الثالث على صعيد الشرق الأوسط، والـ87 عالمياً برأسمال يبلغ 20.29 مليار دولار، ثم أبوظبي التجاري في المركز السادس أوسطياً والـ118 عالمياً، برأسمال 13.57 مليار دولار.

وحلّ بنك دبي الإسلامي في المركز الـ14 أوسطياً، والـ187 عالمياً، برأسمال قدره 7.94 مليار دولار، وجاء بنك المشرق في المركز الـ18 أوسطياً، والـ238 عالياً، برأسمال 5.65 مليار دولار، في حين جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الـ22 أوسطياً، والـ268 عالمياً، برأسمال 4.91 مليار دولار.

وتصدرت البنوك الصينية أول 4 مراكز في قائمة أفضل ألف بنك في العالم، وهي البنك الصناعي والتجاري الصيني برأسمال 380 مليار دولار، وبنك التعمير الصيني برأسمال 316 مليار دولار، والبنك الزراعي الصيني برأسمال 278 مليار دولار، ثم بنك الصين برأسمال 258 مليار دولار.