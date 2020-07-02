السويدي: إعادة «737 ماكس» إلى أجواء الإمارات رهن نتائج الاختبارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود

أكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية، وبوينج، والناقلات الوطنية الإماراتية لإعادة بوينج 737 ماكس، إلى أجواء الدولة مجدداً، بعد وقف تحليق الطراز حول العالم.

وبدأت شركة بوينج وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية سلسلة من اختبارات الطيران اللازمة لطائرة بوينج 737 ماكس، لنقل الركاب مرة أخرى بعد تعليق منذ مارس 2019.

وأوضح السويدي في تصريحات بشأن عودة طائرة بوينج 737 ماكس، إلى أجواء الإمارات، أن «الهيئة العامة للطيران المدني تُجري مناقشات مستمرة مع إدارة الطيران الفيدرالية، وشركة بوينج، حول كل ما يخص ترخيص الطائرة كاختبار الطيران، والتصميم، والتدريب لطاقم الطائرة. كما تنسق الهيئة مع هيئات الطيران المدني الرئيسية الأخرى في العالم، لتبادل المعلومات والاستفادة من تجربتها في ما يخص الموضوع».

وأوضح أن «موافقة دولة الإمارات على إعادة بوينج 737 ماكس، تعتمد بشكل أساسي على أنشطة التصديق الجارية في الوقت الحالي، بين هيئة الطيران الفيدرالية وبوينج. كما تلتزم الهيئة العامة للطيران المدني بضمان أعلى معايير السلامة في سماء الإمارات، وستواصل أعمالها من أجل عودة طراز B737Max بعد تحقيق كافة معايير السلامة اللازمة».

وعلقت «فلاي دبي» في مارس/‏آذار 2019، العمل بأسطول الشركة من طائرات «بوينج 737 ماكس 8»، و«ماكس 9»، في أعقاب قرار الهيئة العامة للطيران المدني، والقرارات المماثلة حول العالم، وهناك 11 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8، و3 طائرات ماكس 9 ما زالت معلقة عن العمل، وهذه الطائرات لن تنضم لأسطول الناقلة حتى حصولها على الموافقة التنظيمية من الهيئة العامة للطيران المدني والهيئات الأخرى المختصة التي تطير إليها الناقلة.

وتعتبر «فلاي دبي» ثاني أكبر زبون لطائرات بوينج ماكس في العالم، بطلبية ضخمة وقّعتها في معرض دبي للطيران، ووقعت فلاي دبي في 2017 طلبية بقيمة 27 مليار دولار، لشراء 225 طائرة من طراز 737 ماكس لدعم نمو أسطولها.