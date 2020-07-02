غرفة دبي: 44 شركة ناشئة تقدمت لـ «شبكة شراكات الأعمال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نجحت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بجمع عدد من الشركات الناشئة في مشاريع مشتركة مع عدد من الشركات الرائدة في الدولة، وذلك في ختام الدورة الحالية من برنامجها «شبكة شراكات الأعمال 2020»، الذي يهدف للاستعانة بحلول تقدمها الشركات الناشئة لمعالجة تحديات تواجهها الشركات الرائدة العضوة في البرنامج.

وتقدمت أكثر من 44 شركة ناشئة من كافة أنحاء العالم للمشاركة في برنامج «شبكة شراكات الأعمال».

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي أن الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2020» نجحت بجذب الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المشاركات من خارج دولة الإمارات 55% من إجمالي المشاركات، مؤكدة أن «شبكة شراكات الأعمال» هي منصة مثالية لأصحاب المشاريع الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتوسيع نطاق أعمالها ودخول سوق دبي.

وأضافت سايشيفا: التحديات الحالية التي تفرضها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) دفعت العديد من الشركات في دولة الإمارات إلى الابتكار واعتماد تقنيات جديدة والاستعانة بمصادر خارجية للمشاريع الرئيسية، وهو اتجاه يخلق فرص عمل جديدة لمجتمع المشاريع الناشئة في المنطقة.

وجدير بالذكر أن 45% من المشاركات في الدورة الحالية من البرنامج جاءت من الإمارات، يليها الهند 11%، وروسيا 7%، والبرتغال والصين ونيجيريا 5%، أما الدول الأخرى فبلغت نسبة 22%.

وجرى الإعلان عن التعاون الجديد خلال تنظيم «دبي للمشاريع الناشئة» لفعالية إلكترونية جرت على مدى ثلاثة أيام، حيث قام المتأهلون للبرنامج بعرض حلولهم المبتكرة أمام إحدى الشركات المشاركة والعضوة في البرنامج.

وشارك في الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2020» 3 شركات رئيسية رائدة في إمارة دبي وهي بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط» وشركة «أكسنتشر». وقامت الشركات الرئيسية خلال الفعالية الإلكترونية بتقييم الشركات الناشئة التي تأهلت للبرنامج والتي بلغ عددها 13 شركة ناشئة، حيث قام المتأهلون للبرنامج بعرض حلولهم المبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها إحدى هذه الشركات الرئيسية الثلاثة.

واتفق بنك الإمارات دبي الوطني على التعاون مع شركة «أي بي آر بوت» ومشروع «بنك بودي» وشركة «إيميرج كنسلتينج آند غلانس سوفتوير» وشركة «أوبن ترف تكنولوجيز»، وذلك في عدد من المشاريع التي تشمل تعزيز تجربة العملاء مثل تحليل بيانات عملاء الأعمال الجدد في البنك وإنشاء منصة لتوفير بيانات ومحتويات أكثر تخصصاً واستهدافاً.

واتفقت شركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط» على التعاون مع مشروع «ديجيتال إنيرجي» وشركة «ديستيتشاين»، في ما يتعلق بحلول وبرامج مبتكرة لتحسين وتعزيز قطاع خطوط الأنابيب، في حين اتفقت شركة «أكسنتشر» على التعاون مع مشروع «ديجيتال إنيرجي» وشركة «بلاستيك فراي» ومشروع «آي إي آر بي»، وذلك في عدد من المشاريع التي تشمل تعزيز مجال الأمن الغذائي وإدارة النفايات.