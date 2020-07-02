شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل ترفع توقعاتها للفائض التجارى فى 2020 إلى 55.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت وزارة الاقتصاد توقعاتها للفائض التجاري للبرازيل للعام الحالي إلى 55.4 مليار دولار من 46.6 مليار دولار، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى هبوط متوقع في الواردات أكثر حدة من الزيادة في الصادرات. وقالت الوزارة إنها الآن تتوقع أن يبلغ إجمالي الواردات هذا العام 147.1 مليار دولار، انخفاضا من توقعاتها السابقة البالغة 154.2 مليار دولار وأن يبلغ اجمالي الصادرات 202.5 مليار دولار، ارتفاعا من 199.8 مليار دولار في توقعاتها السابقة.

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