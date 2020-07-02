132 مليون جنيه إيـرادات جـــمارك الدخـــــان بالقاهـــرة خــــلال يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن 132 مليون جنيه إيـرادات جـــمارك الدخـــــان بالقاهـــرة خــــلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة بولا ميخائيل خلال شهر يونيه 2020 حوالي 37 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخـزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعــدد طــرود إجمالي 3 ألاف و 648 طرد بوزن إجمالي 790 طن 307 كيلوجرام .
وتم الإفراج عــن 112 شـهادة سحب جزئية بعدد 10 ألاف و 843 طـرد بـوزن إجـمالي 2269 طـن و 265 كيلو جــرام .
كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيه 2020 حوالي 16 مليون و 972 ألف و 482 جنيهاً و إجمالي الغرامات 94 ألف و 360 جنيهاً .
بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خـلال نفس الفترة 113 مليون 147 ألف 567 جنيهاً وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و 198 ألف و342 جنيهاً والرسـوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 599 ألف و 170 جنيها وإجمالي المصاريف الإداريـة ودمغــة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة 9 ألاف و 582 جنيها .
و بلغ اجمالي ضريبة المهن الحـرة لشهر يونيه 2020 حوالي 6 ألف و 650 جنيها فيما بلغ إجمالي رسم تنمية الموارد المالية المحصلة لشهر يونيه 2020 حوالي 642 ألف و 372 جنيها .
بذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامـة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيه 2020 حوالي 132 مليون و 687 ألف و 131 جنيهاً .
وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجـمارك الدخان بالقاهرة حوالي 18 مليون و 037 ألف و 394 جنيها.
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