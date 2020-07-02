شكرا لقرائتكم خبر عن 132 مليون جنيه إيـرادات جـــمارك الدخـــــان بالقاهـــرة خــــلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة بولا ميخائيل خلال شهر يونيه 2020 حوالي 37 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخـزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعــدد طــرود إجمالي 3 ألاف و 648 طرد بوزن إجمالي 790 طن 307 كيلوجرام .

وتم الإفراج عــن 112 شـهادة سحب جزئية بعدد 10 ألاف و 843 طـرد بـوزن إجـمالي 2269 طـن و 265 كيلو جــرام .

كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيه 2020 حوالي 16 مليون و 972 ألف و 482 جنيهاً و إجمالي الغرامات 94 ألف و 360 جنيهاً .

بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خـلال نفس الفترة 113 مليون 147 ألف 567 جنيهاً وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و 198 ألف و342 جنيهاً والرسـوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 599 ألف و 170 جنيها وإجمالي المصاريف الإداريـة ودمغــة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة 9 ألاف و 582 جنيها .

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و بلغ اجمالي ضريبة المهن الحـرة لشهر يونيه 2020 حوالي 6 ألف و 650 جنيها فيما بلغ إجمالي رسم تنمية الموارد المالية المحصلة لشهر يونيه 2020 حوالي 642 ألف و 372 جنيها .

بذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامـة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيه 2020 حوالي 132 مليون و 687 ألف و 131 جنيهاً .

وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجـمارك الدخان بالقاهرة حوالي 18 مليون و 037 ألف و 394 جنيها.