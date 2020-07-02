رئيس القابضة الكيماوية: عودة العاملين بالشركات طبقا لقرار وزير قطاع الأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركات التابعة للقابضة انتظمت بشكل تام فى العمل بكامل طاقتها ولا سيما فى المواقع الإنتاجية، فيما التزمت الشركات بتطبيق القرار الصادر من الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الخاص بتنظيم عودة العاملين سواء فى المواقع الخدمية أو الإدارية .
وتضمن قرار وزير قطاع الأعمال العام تنظيم العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2020، حيث شدد القرار أنه على جميع الشركات القابضة وتوابعها والجهات التابعة للوزارة، الالتزام بما ورد فى القرار الصادر من مجلس الوزراء، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطية الصحية اللازمة لتنظيم العمل وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه الجهة، محققا للصالح العام وبما يراعى التدابير الاحترافية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وأكد قرار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أهمية توفير الحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها مع مراعاة عدد من الضوابط منها منح الموظفة العاملة الحامل أو التى ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية وكذلك منح الموظف، أو العامل من أصحاب الأمراض المزمنة المزمنة، إجازة استثنائية، وخفض أعداد العاملين بالقطاعات الإدارية والخدمية بالشركات، وتدويرهم بشكل تبادلى.
أشار رئيس القابضة للصناعات الكيماوية،أن الشركات انتظمت بالفعل وفقا لقرار الوزير، بحيث لا تتأثر العملية الانتاجية فى الشركات لتلبية طلبات العملاء.
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