الحكومة توافق على مقترحات التغلب على مشكلة العجز المالي لصندوق الإسكان الاجتماعي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على بعض المقترحات للتغلب على مشكلة العجز المالي المحقق بالتدفقات النقدية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المدى القصير، والتي ستنعكس سلباً على التزامات الصندوق، وذلك حتى يتمكن الصندوق من استكمال التزامات الدولة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتجنب أي تأخير في هذا الشأن، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح عدد 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي إضافية ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الدولة

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