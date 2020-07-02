المؤشران إس اند بي وناسداك يصعدان بدعم من آمال لقاح وبيانات إيجابية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك للأسهم الأمريكية على مكاسب اليوم الأربعاء، مع تزايد التفاؤل بلقاح آمن وفعال لكوفيد-19 وهو ما خفف القلق من جولة أخرى لإغلاقات الشركات على الرغم من قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

لكن هبوط أسهم بوينج لصناعة الطائرات لثاني جلسة على التوالي دفع المؤشر داو جونز للتراجع.

وصعدت أسهم فايرز لصناعة الأدوية أكثر من 4 في المئة بعد أن قالت إن لقاحا لكوفيد-19 يجري تطويره مع بيونتك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يدعو للتفاؤل بعد أن أظهر صلاحية في المراحل الأولية من التجارب على البشر.

Advertisements

وأنهى المؤشر ستاندر اند بورز500 جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 15.57 نقطة، أو 0.50 بالمئة، إلى 3115.86 نقطة بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 95.86 نقطة، أو 0.95 بالمئة، ليغلق عند 10154.63 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 77.91 نقطة، أو 0.3 بالمئة، إلى 25734.97 نقطة.